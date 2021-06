Serie D (A): è il giorno del recupero Gozzano-Bra

Nuovo mercoledì dedicato ai recuperi sui campi di Serie D. Nel girone A è in programma un incontro molto atteso, potenzialmente in grado di segnare il campionato 20\21 in modo definitivo. Si gioca, infatti, Gozzano-Bra con la squadra giallorossa obbligata all'impresa per riaprire il discorso promozione (in caso di vittoria Bra secondo a -3).

L'altra sfida odierna mette di fronte Folgore Caratese e Sanremese.

Fischio d'inizio alle ore 16.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Folgore Caratese-Sanremese (Domenico Leone di Barletta)

Gozzano-Bra (Emanuele Ceriello di Chiari)

CLASSIFICA

Gozzano* 68, Pont D 64, Castellanzese, Bra* 62, Sestri 56, Folgore C* 55, Legnano 54, Sanremese** 52, Caronnese 50, Lavagnese 46, Imperia*, Casale, Chieri 44, Arconatese, Derthona, Varese 38, Saluzzo 32, Fossano 26, Vado 25, Borgosesia 24

*33 partite giocate; **32 giocate; tutte le altre 34 giocate