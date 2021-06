Volley maschile A2 - Cuneo conferma la rivelazione Bisotto: "Voglio continuare a dare il massimo"

Un altro rinnovo per Cuneo, nella rosa di coach Serniotti super conferma per il Libero Francesco Bisotto.

Il giovane cuneese, promosso in prima squadra lo scorso agosto dopo aver fatto tutto il percorso all’interno del settore giovanile biancoblù, ha fin da subito dimostrato grande potenziale e impegno. Complici gli impegni di Catania con la Nazionale, Bisotto ha iniziato già dalla preparazione ad essere arruolato al 100% e ha ben figurato nei primi match della stagione in cui è stato impiegato da titolare. Questa conferma è la riprova che a Cuneo crescono talenti e che la scuola di pallavolo cuneese continua ad essere un fiore all’occhiello per il settore.

Un passo importante per un giocare classe ’02: «Il mio primo anno in serie A è stato emozionante e molto formativo sia dal punto di vista caratteriale che tecnico. Mi ha colpito tutta l’organizzazione che c’è dietro ad ogni singola partita da parte dello staff e la preparazione fisica e mentale di ogni singolo giocatore. A livello personale quest’anno ha significato onorare la maglia della mia città, che mi ha visto giocare fin dalle giovanili, mentre a livello professionale è stata una crescita tecnica anche grazie ai miei compagni. Per la prossima stagione i miei obbiettivi sono quelli di dare il massimo, di divertirmi e di far divertire i tifosi biancoblù».

Coach Serniotti: «La scorsa stagione abbiamo avuto la grande fortuna di avere Biso come alternativa. Anche se era il suo primo anno di A2, ha saputo fare molto bene nelle partite di inizio campionato quando Damiano era fermo per Covid dal rientro con la Nazionale, oltre a tutte le altre in cui è stato impiegato durante l’anno. Un ragazzo giovane, proveniente dal vivaio cuneese, che sta crescendo molto bene; a dimostrazione dell’avanguardia del nostro settore giovanile. Sono molto contento che faccia parte della rosa anche nella prossima stagione».