Gran Premio della Danza: 5 medaglie per l’Imperial Dance Academy Cuneo

Ottimo risultato per i giovanissimi atleti cuneesi, prima competizione assoluta per il gruppo di Breakdance.

Sabato 29 e domenica 30 maggio, presso il palazzetto dello sport di Castellanza, si è svolta la competizione “Gran Premio della Danza” alla quale hanno partecipato atleti provenienti da tutta Italia.

Nella giornata di sabato sono entrati in pista gli atleti del settore Breakdance, alla loro prima gara assoluta.

Tris di 3^ posizione per Sebastian Munerato Dyer “Trap” (10 anni cat.C), Filippo Delfino “Filix” (11 anni cat.C) e Matteo Fissolo “RockMat” (13 anni Cat.C).

Domenica invece è stata la giornata delle danze di coppia e in particolare la coppia di Danze Latino Americane formata da Alice Massa e Pietro Saccardi (10/11 anni Cat.C) ha partecipato a ben 2 competizioni: Open under 12 e Open under 15, Classificandosi in entrambe le gare in 3^ posizione.

Un segnale positivo per lo sport giovanile locale, in ripresa dopo questo periodo di fermo delle competizioni a causa della pandemia.

Ora i giovani ballerini si stanno preparando per Il Campionato Italiano della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) in programma nel mese di luglio.