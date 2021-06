Successo per la sperimentazione didattica alla Primaria di Camerana

Tempo di novità per la Scuola Primaria. Nell’anno scolastico che si sta per concludere, infatti, è stato avviato e realizzato un progetto di sperimentazioni didattiche, avallato e approvato dall’Istituto Comprensivo Cortemilia-Saliceto.

Si tratta di una serie di metodologie innovative, che integrandosi tra loro, hanno dato ottimi risultati nel percorso di apprendimento degli alunni. Una didattica senz’altro all’avanguardia che si fonda su un principio imprescindibile: la progettazione per competenze.

Nell’ottica della moderna pedagogia, i bambini, infatti, devono imparare a mettere in pratica le conoscenze e le abilità, a saper utilizzare, concretamente, nella realtà quanto appreso a scuola.

Ed è proprio in questa direzione che gli alunni e le insegnanti del plesso di Camerana hanno lavorato. In primo luogo, è stato utilizzato il metodo analogico che prevede un approccio globale all’apprendimento, tramite analogie che facilitano l’attività del bambino. In quest’ottica le strategie standard di insegnamento per nozioni, contenuti e obiettivi distaccati, nella rigida divisione tra disciplina e disciplina, vengono sostituite con collegamenti interdisciplinari tra, ad esempio, italiano, storia e geografia, in modo che le materie non siano più nettamente distinte tra loro, ma diventino, insieme, un unico argomento, un racconto che motiva e agevola i bambini ad imparare. Quindi per esempio, dalle lettere dei nostri connazionali emigrati nel periodo post bellico si passa direttamente alla seconda Guerra Mondiale, collocandola nello spazio e nel tempo. Così, la pluriclasse diventa una risorsa, in cui, ad esempio, i bambini di prima imparano già a fare l’analisi grammaticale, a contare fino a 100 e a comporre i numeri nell’ordine del migliaio.

Sempre nell’ambito di tale progetto, gli alunni quotidianamente scelgono le attività liberamente secondo un programma di allenamento strutturato e preparato precedentemente dalle insegnanti. In questo modo si attua anche l’inclusività: la scuola va incontro alle esigenze formative di ciascuno, perché ogni bambino può scegliere delle attività calibrate esattamente su se stesso. Pertanto chi è più intuitivo e veloce avrà una serie di lavori differenti rispetto a chi è in difficoltà, senza che si creino differenze tra loro, né tempi vuoti. Tutto ciò avviene in blocchi orari più lunghi con, però, periodi di lavoro brevi, intervallati da pause o caratterizzati da alternanza di attività. In parallelo, si è svolto anche un percorso di token economy per rafforzare i comportamenti positivi, sia a livello individuale che di gruppo, e per migliorare le relazioni interpersonali.

In linea con questo concetto che coinvolge la sfera personale dal punto di vista emozionale e cognitivo, i bambini si sentono sempre gratificati, motivati: gli slogan di classe sono, infatti, “Never give up” (Mai arrendersi) e “You can improve” (Puoi migliorare). Inoltre, sono stati allestiti ambienti di apprendimento ad hoc ed è stata anche avviata la didattica all’aperto, tra passeggiate nella natura, in giro per il paese e la realizzazione di un giardino di erbe aromatiche e di fiori.

Considerato il successo formativo degli alunni, il Collegio Docenti ha approvato l’intenzione del Dirigente scolastico Giuseppe Boveri di continuare il percorso l’anno prossimo: la Scuola Primaria di Camerana diventerà plesso sperimentale, mantenendo, naturalmente, rapporti istituzionali e di condivisione con le altre scuole dell’Istituto Comprensivo.