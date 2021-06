Ascom Savigliano, Rotary Club Savigliano e Banca Crs, insieme per un progetto volto alla ripartenza del commercio tradizionale

Nella splendida cornice del Salone d’Onore di Palazzo Taffini d’Azeglio si è svolto lo scorso 31 Maggio il Seminario formativo organizzato da ASCOM Savigliano, Rotary Club Savigliano e Banca CRS, avente titolo: ”Il nuovo corso della distribuzione tradizionale di Savigliano e dintorni”.

Il Seminario costituiva l’atto finale del progetto messo a punto e realizzato da ASCOM Savigliano con la collaborazione del Rotary Club Savigliano.

Il progetto, nato da un’idea del Rotary Club Savigliano e condivisa e attuata dalla ASCOM Savigliano, è stato messo a disposizione degli esercenti del commercio che, più o meno consapevolmente, si trovano ad operare in un mercato profondamente modificato rispetto a quello dell’era pre-covid.

Il progetto prevedeva tre azioni specifiche volte ad aiutare i commercianti ad individuare soluzioni per reagire alla grave crisi causata dai diversi provvedimenti di lockdown adottati per contenere il contagio da COVID-19:

- uno sportello, denominato “Sportello Evoluzione” finalizzato ad aiutare i commercianti a fare un checkup del negozio e a individuare, con il supporto di consulenti, soluzioni per uscire dalla crisi, principalmente centrate sulla comunicazione della propria attività;

- percorsi formativi singoli o di gruppo volti ad accrescere le conoscenze dei commercianti in materia di utilizzo dei social network e della vendita online;

- seminario formativo finalizzato a fare il punto della situazione e a fornire ai partecipanti conoscenze in materia di nuovi contenuti della comunicazione come “biodiversità” e “sostenibilità”.

Dopo il saluto del Sindaco di Savigliano Prof. Giulio Ambroggio e l’introduzione ai lavori della Vice Presidente Ascom Confcommercio Simona Trucco, il Presidente del Rotary Club Savigliano, Giovanni Battista Testa, ha sottolineato gli obiettivi strategici del progetto, nato un anno fa nel pieno periodo del primo lockdown:

- Fornire ai negozi di vicinato un supporto diretto per aiutarli ad interpretare in modo positivo il cambiamento, ad adottare gli strumenti adeguati alle nuove attese dei consumatori e ad adeguare la loro proposta commerciale;

- Recuperare e riqualificare, insieme al tessuto commerciale, le attività di commercio dei nostri bellissimi centri storici allo scopo di evitarne lo svuotamento, il depauperamento e il degrado;

- Trasformare questa grave crisi del settore in nuove opportunità!

Emanuele Regis, Direttore Banca CRS, ha sottolineato che il progetto è stato un aiuto concreto e tecnicamente utile per i commercianti che hanno aderito e si è poi soffermato sui nuovi concept del Marketing , come ad esempio il MKTG olfattivo.

Il Vice Presidente della CCIAA di Cuneo Luca Chiapella, ha esposto una serie di dati, inerenti l’impatto economico a livello provinciale, estrapolando ed interpretando quanto emerso dal Rapporto Cuneo 2021 appena presentato E’ seguita poi la tavola rotonda volta a presentare i risultati dell’attività dello sportello, illustrati dal Direttore Ascom Livio Raballo e dall’Ing. Ottaviano Ferraro. Nel complesso al progetto hanno aderito oltre 50 commercianti.

La parte più formativa del seminario è stata curata e presentata dalla Dott.sa Claudia Sepertino della Banca CRS che ha affrontato il tema del post pandemia per le piccole e medie imprese e di come dovranno affrontarlo, partendo dall’importanza di garantirne la “biodiversità” e andando ad individuare gli elementi trainanti della “nuova comunicazione”, con particolare attenzione per il neuro-marketing ed il marketing olfattivo.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione e al contributo economico del Rotary Club Savigliano, del Distretto Rotary 2032, della Banca CRS e dell’ASCOM Savigliano.