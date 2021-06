Castellar in tricolore per la Festa della Repubblica premia lo studio, l’impegno e accoglie i diciottenni nella comunità saluzzese

Castellar si è presentato ieri pieno di tricolore, labari, diciottenni, studenti meritevoli, valori di cittadinanza e leadership al femminile, applausi di condivisione, musica della banda cittadina con una bella partecipazione di giovani, cittadini, autorità civili e militari.

Il Comune di Saluzzo ha scelto il piccolo Municipio della Val Bronda per le celebrazioni ufficiali del 2 Giugno, per “cementare l’amicizia prima e la fusione poi, tra la comunità castellarese e quella saluzzese che ormai sono un’unica grande famiglia” parole di Mauro Calderoni, sindaco di Saluzzo.

“E’ la prima volta che nel nostro piccolo borgo viene celebrata in modo ufficiale la Festa della Repubblica – Eros Demarchi prosindaco - ed è la prima volta che ho il privilegio e la responsabilità di avere una platea così vasta di giovani concittadini che stanno per entrare a far parte della vita partecipativa della comunità.

Arriviamo da un anno difficile che ci ha privato di cari e conoscenti e della nostra libertà.

L’auspicio è che questa giornata segni definitivamente la ripartenza e che questo momento possa rafforzare soprattutto nei giovani i sentimenti di appartenenza alla nostra nazione, patria di cultura, solidarietà, accoglienza".

Dopo la deposizione delle corone d’alloro al monumento ai Caduti in piazza Vittorio Veneto a Saluzzo e alla lapide dei Caduti nel Municipio di Castellar, la cerimonia si è snodata in vari momenti in piazza Cavalier Tomatis.

Fulcro, come da molti anni, la consegna ai diciottenni residenti a Saluzzo, italiani e stranieri (erano presenti 50 dei 170 che quest’anno diventano maggiorenni) della copia della Costituzione italiana che ha sancito l'ingresso nella comunità cittadina adulta.

Con un dono in più: il video e la trascrizione del discorso pronunciato da Nando dalla Chiesa lo scorso 27 settembre, in occasione dell'inaugurazione del monumento dedicato al padre Carlo Alberto.

“Un ricordo del Generale, una lettura della sua vita, un’interpretazione della sua condotta che è una sorta di riconoscimento morale di figlio ad un genitore - il sindaco Calderoni rivolto ai giovani - Un primo insegnamento che spero possiate trarre da questa giornata.

Seguite le orme dei vostri genitori e riconoscete loro l’importanza dell’esempio e dell’insegnamento quando lo meritano. Non è necessario mostrarsi ribelli. È sufficiente essere entusiasti".

La cerimonia ha visto la consegna ufficiale, su richiesta di Fabrizia Triolo prefetto di Cuneo, dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, a Giulio Mellano, saluzzese, classe 1935 agente di commercio in pensione, vicepresidente delle “penne nere” dell’Ana Monviso.

“Un papà, un nonno - la sottolineatura del sindaco di Saluzzo - che ci trasmette un insegnamento: la comunità premia il merito che, badate, non sta nella carriera o nel successo ad ogni costo, ma nell’affermazione sociale attraverso una limpida vita famigliare e professionale e nel servizio disinteressato alla comunità.

Come Giulio Mellano fa da tanti anni attraverso il volontariato".

Con il sigillo dell'attenzione che ha la comunità saluzzese allo studio, all’impegno e alla crescita culturale, la cerimonia del 2 Giugno a Castellar si è chiusa con la consegna degli attestati agli studenti diplomati "100 e lode" dello scorso anno e delle borse di studio degli istituti superiori cittadini, seguite dalla premiazione del concorso “Young women in public affairs” YWPA promosso dallo Zonta club di Saluzzo.