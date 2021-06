Chiusa di Pesio: il luogotenente Stefano Toselli è Cavaliere al Merito della Repubblica

Toselli, 56 anni, è a Chiusa di Pesio dal 1992. Membro della Guardia di Finanza da 36 anni, ha operato prima in Veneto, a Venezia e a Verona, e poi in Piemonte, inizialmente a Torino e poi in Granda. Ha svolto incarichi di comando di Sezione alla Compagnia di Mondovì, al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cuneo ed al Comando Provinciale Cuneo, coordinando diverse tra le più importanti indagini svolte dalla Guardia di Finanza in provincia negli ultimi 15 anni nel settore delle frodi fiscali, del contrasto alla corruzione ed a tutela della spesa pubblica nazionale e comunitaria.