Consegnate a cinque braidesi le onorificenze al merito della Repubblica assegnate dal presidente Mattarella

In occasione della Festa Nazionale della Repubblica Italiana, il sindaco di Bra Gianni Fogliato, delegato dal prefetto di Cuneo Fabrizia Triolo, ha consegnato le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a cinque cittadini braidesi.



Giuseppe Piumatti, già grande ufficiale, commendatore e ufficiale al Merito della Repubblica Italiana, è stato nominato cavaliere di Gran Croce.



Luciano Cravero e Anna Messa, già cavalieri, sono stati insigniti del titolo di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.



Alberto Rizzo e Pietro Reinero hanno ricevuto il riconoscimento di cavalieri.

Hanno partecipato alla cerimonia anche rappresentanti dell’Amministrazione comunale braidese e i referenti dell’Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche (Anioc) Stefano Milanesio (presidente) e Giacomo Berrino (segretario).



“E’ stato particolarmente significativo consegnare, proprio nel giorno della ricorrenza della Festa della Repubblica Italiana, le onorificenze a questi cinque cittadini braidesi, quale speciale riconoscimento al loro impegno civile e professionale, nell’interesse del bene collettivo e a favore della nostra comunità – ha commentato il sindaco Gianni Fogliato –. Sono i cittadini a fare la Repubblica, e la testimonianza di questi riconoscimenti rappresenta un simbolo e una responsabilità forti, da porre quale esempio di cittadinanza e contributo alla vita e allo sviluppo del nostro territorio”.



Particolarmente sentito il ringraziamento rivolto nella speciale occasione dall’imprenditore Giuseppe Piumatti, fondatore e titolare della Bra Servizi: "Ho qui riunito per ricevere questa prestigiosissima onorificenza la mia famiglia, senso della mia vita, linfa che mi fa vivere e star bene. Grazie alle mie figlie Sonia e Sabrina, a mio figlio Massimo, a mia sorella Lucetta. Sono loro che in qualsiasi momento sono sempre al mio fianco. Un pensiero va ai miei cari genitori, che dal cielo continuano a pregare per proteggere la mia splendida famiglia, i miei cari e tutte le mie fantastiche aziende" .



La Città di Bra ha reso omaggio alla Festa Nazionale della Repubblica Italiana con una cerimonia ufficiale trasmessa in diretta streaming e ora visibile sul canale You Tube del Comune (https://www.youtube.com/user/comunebra). Durante la giornata del 2 giugno la Compagnia Marco Gobetti ha inoltre portato in scena nel cortile di Palazzo Mathis una lezione-spettacolo su Umberto Terracini, politico antifascista che ha ricoperto la carica di presidente dell’Assemblea costituente.