Cuneo contro il tabagismo tra i giovani: si andrà verso l'abolizione del fumo sotto i portici?

Negare la possibilità di fumare all'aperto sotto i portici della città di Cuneo: questa una delle proposte - certamente la più d'impatto - presentate dal primario di chirurgia toracica dell’ospedale di Cuneo Giulio Melloni nel corso della riunione della VI^ commissione consiliare del capoluogo, tenutasi nella serata di martedì 1° giugno.

L'incontro - incentrato sulle iniziative e le attività legate al contrasto del fenomeno del tabagismo nei giovani - ha visto appunto protagonista il dottor Borroni, anche referente Rotary sulla tematica, che vede nella proposta di estensione della legge Sirchia ai caratteristici elementi urbani di Cuneo una sorta di evoluzione- "inevitabile nel breve tempo" - delle recenti regole relative al fumo: "I portici danno una connotazione forte alla città, e ci sembrava giusto proporre questa opportunità alla politica locale".

Proposta che, però, non è giunta da sola. Melloni ha infatti sottolineato l'iniziativa - già lanciata - di un fumetto informativo realizzato da Sommacal e Rasori e indirizzato ai giovani studenti delle scuole della provincia con lo scopo di prevenire e disincentivare il tabagismo, ma anche il progetto presentato alla Fondazione CRC per il finanziamento di un percorso di screening del tumore del polmone in reparto: un'attività potenzialmente salvavita e ancora inesistente in Granda che aiuti a riscontrare questo tipo di tumori - asintomatici e molto gravi allo stesso tempo - specie nei fumatori noti.

"Tengo particolarmente all’argomento del fumo in adolescenza - ha sottolineato Melloni - : ha un'estrema rilevanza sociale ma viene forse sottovalutato da media e addetti ai lavori, che sembrano non aver ancora ben compreso le gravi conseguenze. Per capire la rilevanza sociale e la diffusione del problema consiglio di osservare quanti giovani tabagisti sostino ogni mattina davanti alle scuole e sotto i portici, sono veramente tanti".

"In Italia, ogni anno, muoiono con modalità legate al fiume 80.000 persone - ha sottolineato ancora il dottore - e si spendono 6,5 miliardi di euro ogni anno per curare le condizioni sanitarie legate al fumo. L'Italia è al terzo posto mondiale per numero di tabagisti. Di quelle 80.000 persone il 33% ha 15 anni e il 25% tra 18 e 69 anni, e negli ultimi 31 anni il numero di giovani tabagisti è aumentato del 50%; appare quindi evidente che - anche dato che la scuola è luogo privilegiato di contatto con il fumo - sia necessario agire tra gli 11 e i 14 anni, nella cosiddetta fase di avvicinamento, con il supporto dell'istituzione scolastica".