Saluzzo, centro commerciale naturale e meta turistica sempre più ricettiva e accogliente

“Ccn a tavola” e “Ccn network” sono i due nuovi progetti, realizzati dall’associazione del Centro commerciale naturale di Saluzzo, per collegare il turismo al commercio.

Il Cnn, nato nel gennaio del 2020, vede attualmente 235 aziende aderenti.

Grazie alla prima iniziativa, le tavole di bar e ristoranti, iscritti al Ccn, sono apparecchiate con tovagliette sulle quali, sotto il logo con la sagoma della Torre Civica di Saluzzo, vengono elencate le attività associate. Oltre allo stemma del Comune di Saluzzo, che ha dato il suo patrocinio, vi sono quelli dei principali sponsor e degli enti istituzionali che lo sostengono. Completano il kit del “Ccn a tavola” anche i sacchetti utilizzati come portapane e i portatovaglioli sui quali si trova l’adesivo con il logo dell’associazione.

I sacchetti di carta sono stati distribuiti ai ristoratori e ai vari esercenti associati.

Francesca Neberti, assessore alle attività produttive del Comune di Saluzzo: "La collaborazione tra Comune e Ccn è sempre più forte. Lo scopo del Centro commerciale naturale è quello di fare interagire la città con i commercianti. Sono proprio loro i primi ad interfacciarsi con i turisti che vengono a Saluzzo. Più cresce questa collaborazione e più si crea un vantaggio per tutti".

Attualmente è ai nastri di partenza il “Ccn network”.

Spiega l’iniziativa il presidente del Ccn Massimo Rea: "Stiamo lavorando alla realizzazione di un progetto per collegare il turismo con il commercio della nostra città. Nasce in collaborazione con il Comune di Saluzzo e l’ufficio turistico Visit Saluzzo. Si parte dai porta mappe turistiche che vengono distribuiti a tutti gli associati. In essi – spiega Rea - sono contenute le piantine della città che presentano sul fronte i monumenti e i musei di Saluzzo, mentre sul retro sono scritti i nomi di tutti gli associati. Sono inoltre previste delle apposite “card sconti”, riservata ai turisti, che potranno utilizzarle in tutte la attività aderenti al Ccn. Saranno disponibili negli hotel, all’ufficio turistico (in piazza Risorgimento 1) e dagli associati.

Il Ccn network – continua il presidente - prevede la creazione di menù turistici predisposti dai ristoratori. Questo – conclude Rea - rientra in un grande progetto, fortemente voluto dalla nostra associazione assieme al Comune di Saluzzo e Visit Saluzzo con l’obiettivo di rendere la città ancora più ricettiva e accogliente".

Raffaella Giordano, di Visit Saluzzo, parla del successo di questi menù, che sono stati lanciati durante la domenica di “Negozi in strada”. "Abbiamo cercato di mettere a sistema l’offerta dei menù, proposti per i turisti dai ristoranti e bar di Saluzzo, tramite degli “open voucher”. I visitatori li possono prenotare all’ufficio turistico in base alle loro esigenze".

Info e novità si possono trovare sul sito: “ccnsaluzzo.it”, sulla pagina Facebook: “Saluzzo - Centro Commerciale Naturale” e sul profilo Instagram: “saluzzo ccn”.