Una nuova materna per Ceva, ma la scelta della nuova sede fa discutere

Una nuova scuola dell'Infanzia per il comune di Ceva, ma fa discutere la scelta della nuova sede: l'area dell'"ex Alpilegno".

Come spiegato nel corso dell'ultimo Consiglio comunale, tenutosi lunedì 31 maggio, l'Amministrazione ha presentato domanda per un Bando del Miur, per poter accedere a un finanziamento di 3 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo asilo.

Ancora non si sa se il progetto presentato da Ceva rientrerà nella graduatoria delle opere finanziabili, ma la scelta della nuova sede divide le opinioni.

Il nuovo edificio sarebbe realizzato con materiali innovativi che consentano il massimo risultato per l'efficientamento energetico e norme antisismiche, ma il ricollocamento della scuola nella sede ex Alpilegno non convince.

"Era necessario individuare un'area che fosse conforme alle richieste del bando e che allo stesso tempo non fosse troppo decentrata rispetto al centro cittadino.

Il livello verrà sopraelevato con materiali adatti - ha spiegato il sindaco Vincenzo Bezzone - in modo da scongiurare allagamenti o inondazioni.

In più la struttura sarà realizzata con tecniche e materiali che garantiscano le migliori soluzioni per efficientamento energetico e antisismica".