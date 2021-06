Dalle aziende ai vaccini last minute alla Open Night per i giovani: il Piemonte accelera sulle vaccinazioni

Con "l'arma in più" del del vaccino "il Piemonte oggi, insieme alle altre Regioni italiane, può finalmente vivere questa ripartenza con la prospettiva che non ci si debba più fermare". Lo ha scritto ieri su Facebook il presidente della Regione Alberto Cirio, celebrando la festa della Repubblica.

E da oggi 3 giugno prendono il via in Piemonte delle campagne vaccinali importanti. Oggi partono le vaccinazioni nelle aziende del comparto produttivo che hanno aderito all’invito della Regione. Oltre 700, su più di 1.200 candidature, quelle risultate idonee a diventare punti vaccinali. Tra queste la Merlo di San Defendente di Cervasca e la Ferrero di Alba.

Sono oltre 100.000 i lavoratori delle aziende coinvolte nella prima fase del progetto. L’obiettivo è somministrare 5.000 vaccini al giorno.

Per l'avvio della campagna il presidente Alberto Cirio e l’assessore Luigi Genesio Icardi saranno nel centro vaccinale allestito da Confindustria Cuneo nel PalaExpo di Cherasco, al quale afferiscono anche i dipendenti della Ferrero.

Alle 10.30 l’assessore Luigi Genesio Icardi sarà nel centro vaccinale allestito dal Gruppo Merlo e alle 12.30 nel centro vaccinale allestito da Confartigianato Cuneo in corso IV Novembre 11.

C'è poi la fascia degli over 60, che ha subito, per mancanza di dosi da distribuire ai medici di base, una battuta d'arresto. Ma con l'arrivo di Johnson&Johnson si punta ad accelerare e concludere anche quella fascia di età. La tre giorni con precedenza a loro presso l'hub del Valentino a Torino, aperto a tutta la regione, inizierà il 4 giugno e si concluderà il 6.

I 6000 posti a disposizione per questa vaccinazione last minute sono andati esauriti in pochissimo tempo già ieri mattina su www.ilPiemontetivaccina.it.

“Siamo molto soddisfatti della risposta che ha ottenuto l’iniziativa legata all’hub last minute del Valentino - sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Abbiamo già chiesto di portare a 10mila le prenotazioni possibili a partire da lunedì prossimo per il weekend dell’11-13 giugno”.

Sempre da oggi potranno inserire la preadesione su www.ilPiemontetivaccina.it tutti i giovani tra i 16 ed i 29 anni. E sempre per i giovani, dalle 12 di oggi 3 giugno,

su www.ilPiemontetivaccina.it i giovani di tutto il Piemonte nella fascia di età 18-28 anni potranno prenotare il vaccino nell’ambito dell’Open night organizzata sabato 5 giugno presso l’hub di Reale Mutua a Torino. La prenotazione sarà possibile fino all’esaurimento dei mille posti disponibili.

Le vaccinazioni avranno luogo tra le ore 21.30 di sabato e le ore 3.30 della notte di domenica.

In caso di controlli delle forze dell’ordine, lo spostamento verso il punto vaccinale e il rientro alla propria abitazione oltre l’orario del coprifuoco sarà giustificato per motivi di salute mediante l’esibizione del messaggio di conferma dell’appuntamento.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione tra Reale Group, Asl Città di Torino, CDC e Regione Piemonte.