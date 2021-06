Vaccini alle aziende: prime dosi nell’hub di Confindustria a Cherasco

Non sono voluti mancare il governatore Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi per il momento che, questa mattina, giovedì 3 giugno, ha segnato il coinvolgimento diretto delle aziende nella campagna vaccinale partita in Piemonte lo scorso 27 dicembre.



L’appuntamento era al Pala Expo di Cherasco, complesso nella zona degli impianti sportivi che normalmente ospita gli eventi pubblici della "città delle paci" e che ormai da qualche settimana il Comune guidato dal sindaco Carlo Davico, di concerto con la collega narzolese Paola Sguazzini, ha messo a disposizione dell’Asl Cn2 come hub per le vaccinazioni che nei fine settimana vengono effettuate dai medici di base del territorio.



A partire da oggi, grazie all’iniziativa promossa da Confindustria Cuneo e alla disponibilità di due realtà della sanità privata convenzionata cuneese (sono i centri Bios e Medical Center di Bra), le postazioni allestite nella struttura di via Papa Giovanni XXIII funzioneranno anche dal lunedì al venerdì per distribuire dosi di vaccino anti Covid a un massimo di 400 persone al giorno, che in prima battuta saranno lavoratori (e loro familiari) dipendenti delle aziende associate all'associazione datoriale, provenienti da tutto il territorio dell’Albese e del Braidese, secondo un sistema di prenotazioni gestito direttamente dall’associazione di categoria.



Quello cheraschese si affiancherà ad altri tre centri che la Confindustria della Granda attiverà dalla prossima settimana a Borgo San Dalmazzo (Bertello), Mondovì (ex Valauto) e a Saluzzo (Pala Crs), a quello allestito direttamente in azienda dalla Merlo di Cervasca e a quello organizzato dalla Confartigianato, mentre a livello regionale l’operazione punta a coinvolgere 100mila lavoratori per un totale di 700 aziende, sulle 1.200 che entro il termine del 10 maggio scorso avevano avanzato la propria candidatura.



"Destineremo agli hub vaccinali delle aziende 5mila dosi al giorno di vaccino", ha annunciato il governatore a Cherasco, dove ad attenderlo, oltre alle autorità comunali e alla dirigenza dell’Asl col direttore generale Massimo Veglio, c’erano i vertici di Confindustria Cuneo al gran completo, con in testa il presidente Mauro Gola e il direttore Giuliana Cirio.



Cirio e Icardi hanno quindi ringraziato “tutte le aziende per aver risposto numerose e per essersi rese disponibili a vaccinare non solo i loro dipendenti. Il nostro tessuto produttivo – hanno ribadito – ha compreso che questa azione aiuterà il Piemonte ad alleggerire la pressione sul sistema sanitario e sugli ospedali, restituendo al più presto ad essi lo spazio necessario per concentrarsi completamente sulla cura dei cittadini”,



“Con la vaccinazione nelle aziende - proseguono - aggiungiamo un ulteriore tassello nella campagna vaccinale, che procede secondo le indicazioni ricevute e che ha già ampiamente superato i 2,5 milioni di dosi somministrate. Il mese di giugno – hanno ribadito – sarà fondamentale per dare un impulso decisivo alla campagna e mettere in sicurezza la popolazione".