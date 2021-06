Gozzano-Bra con errore arbitrale, i giallorossi non ci stanno: "Ingiustizia è fatta!"

C'è ancora grande amarezza, in casa Bra, a 24 ore di distanza dalla partita con il Gozzano, terminata 3-1 in favore dei padroni di casa ormai ad un passo dalla promozione in Serie C.

L'episodio del gol annullato in pieno recupero a Lala sul risultato di 2-1 (dopo che Campagna aveva riaperto la partita a 4 minuti dalla fine) ha scatenato le proteste giallorosse, comprensibili vista l'inesistenza della posizione di fuorigioco ravvisata da assistente e direttore di gara.

Eloquente il commento dell' A.C. Bra attraverso il suo profilo Facebook: "Ingiustizia è fatta!!".

Di seguito l'analisi dell'episodio incriminato da parte dell'ufficio stampa giallorosso: "Partiamo dal fondo, dalla fine, dagli ultimi scampoli del match. Nel primo dei cinque minuti di "extra-time" concessi dal sig. Ceriello di Chiari, Stefano Capellupo scodella in area per Glen Lala (appostato correttamente dietro la linea dei difensori) stoccata mancina al volo del centrocampista italo-albanese (dopo essere stata toccata da un colpo di testa novarese), diagonale vincente e pallone in fondo al sacco per quello che sarebbe stato il 2-2. Sarebbe. Perchè l'assistente sig. Della Mea di Udine ravvisa una posizione irregolare, inducendo il fischietto ad annullare (incredibilmente) il pareggio degli ospiti per un presunto off-side. Sul ribaltamento di fronte, al 48', Capellupo e Rao vengono in contatto nell'area cuneese: l'arbitro sventola il secondo cartellino giallo, ed il rosso, al centrocampista del Bra, concedendo la massima punizione a Carboni (che realizza), per il definitivo 3-1.In sintesi, sono le battute finali del recupero Gozzano-Bra (giocatosi mercoledì 2 giugno, pomeriggio, allo stadio "D'Albertas")."