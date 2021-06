51enne scompare da Mondovì, scattano le ricerche

Scattate questo pomeriggio, giovedì 3 giugno, le ricerche per un uomo di 51 anni scomparso da Mondovì.

L'uomo si è allontanato questa mattina per andare a lavoro e non è più rientrato. La famiglia, temendo per la sua incolumità, ne ha denunciato la scomparsa.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Mondovì con l’Unità di Comando Locale, i Carabinieri, la Croce Rossa e la Protezione Civile.

Per estendere le ricerche è stato impiegato anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco che sta sorvolando la città dall’alto in questi momenti.