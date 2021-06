Deceduto in ospedale pedone investito a Bra

Non ce l’ha purtroppo fatta l’84enne braidese che nella mattinata dello scorso giovedì, 27 maggio, è stato coinvolto in un incidente stradale in via Trento e Trieste.



L’uomo stava attraversando in corrispondenza delle strisce pedonali presenti in quel tratto quando è stato urtato da una Citroen condotta da una donna residente in città.



Dopo essere stato soccorso sul posto, l'anziano era stato dapprima trasportato all’ospedale di Verduno e poi, vista la gravità delle sue condizioni, elitrasportato al "Santa Croce" di Cuneo, dove, ricoverato con prognosi riservata, è deceduto nella notte di lunedì.



Le indagini sull'incidente sono state svolte dal Comando della Polizia Locale della città della Zizzola, che ha provveduto a inviare un’informativa alla Procura astigiana per il reato di omicidio stradale.