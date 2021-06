Neive, ancora un incidente sulla provinciale in uscita dal paese

E’ stato trasportato all’ospedale di Verduno per accertamenti il conducente della minicar coinvolta nello scontro verificatosi nel tardo pomeriggio di oggi (giovedì 3 giugno) in via Tanaro a Neive, lungo la Provinciale 3, in un tratto, quello in uscita dal paese in direzione Castagnito, già più volte teatro di incidenti anche gravi.



Per cause in corso di accertamento da parte delle autorità, la minicar è andata a scontrarsi con un’altra vettura, una Opel station wagon, dopodiché è andata a rovesciarsi in mezzo alla carreggiata.



Almeno apparentemente lievi, fortunatamente, le conseguenze subite da entrambi gli automobilisti, col primo che è stato soccorso e trasportato al Dea di Verduno (in codice verde) dall’équipe 118 intanto giunta sul posto insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Distaccamento di Alba e a una pattuglia di Carabinieri della locale Stazione.