Forti disagi sulla tangenziale di Alba per un incidente all’altezza del ponte di Nassiriya

Da circa un’ora si registrano forti rallentamenti sulla tangenziale di Alba, in direzione Cuneo, per un sinistro verificatosi nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 giugno.



L’incidente si è verificato all’altezza del ponte di Nassiriya. A farne le spese un motociclista, che "toccato" da un’auto che lo seguiva è finito a terra.



Nella caduta il centauro non avrebbe fortunatamente sùbito particolari lesioni, ma le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo sta provocando notevoli disagi alla viabilità, in un orario ad alta intensità di traffico.



Sul posto, oltre al personale del 118, anche i militari del Comando Carabinieri albese, allertati dallo stesso conducente dell’auto, che in un primo momento avrebbe proseguito la propria marcia, non essendosi reso esattamente conto di quanto accaduto.