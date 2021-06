Ritrovato a Gratteria il 51enne scomparso a Mondovì, sta bene

Ritrovato in frazione Gratteria l’uomo scomparso a Mondovì per cui erano scattate le ricerche nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 giugno.

L'uomo, 51enne, residente in via del tiro a segno è in buone condizioni di salute ed è stato portato all’ospedale regina Montis Regalis per accertamenti.

Si era allontanato da casa questa mattina per recarsi sul posto di lavoro, dopodiché non era più rientrato. Dopo l'allarme lanciato dai famigliari, preoccupati nel non vederlo tonare, sono partite immediatamente le ricerche.

Il ritrovamento del 51enne, F.G., vivo e in buone condizioni, nella serata stessa di oggi nelle frazione di Mondovì.

Coinvolti i Vigili del Fuoco di Mondovì con l’unità di comando Locale ed elisoccorso, i Carabinieri, la Croce Rossa e la Protezione Civile.