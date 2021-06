I regali più apprezzati dai bambini in occasione del loro compleanno

Sta per arrivare il compleanno del tuo bambino e non sai cosa regalargli? I bambini amano scartare i doni, ma a volte è difficile centrare il regalo giusto. Spesso ha già tanti giocattoli e oggetti, come si suol dire ha già tutto. La scelta dipende molto dai gusti e dalle passioni del festeggiato per un dono che sia personalizzato. Ecco qui alcune idee regalo per far felice un bambino nel giorno del suo compleanno. Come spiega la Surprise Animazione, che si occupa di festa per bambini, il regalo più bello è sicuramente un momento ludico. Le feste di compleanno restano tra i ricordi più belli del bambino. Tuttavia c'è l'incognita circa la sorpresa da scartare.

Tablet

Tuo figlio è amante della tecnologia? Un acquisto tecnologico può essere utile quanto moderno. Sicuramente non è un dono che verrà accantonato dopo i primi dieci minuti di euforia, anzi verrà utilizzato a lungo. Quale regalo in particolare? Ad esempio un tablet che è meno impegnativo di un cellulare, ma ha tante funzioni che possono divertire un bambino. Può ascoltare musica o audiolibri. Ha uno schermo più grande di uno smartphone e si può giocare o vedere video. Può essere un dono anche adatto per familiarizzare con i consueti strumenti tecnologici.

Costruzioni

Probabilmente è uno dei regali più gettonati e non è difficile capire il perché. I bambini sono molto curiosi, amano sperimentare e con le costruzioni si ingegnano. Un regalo educativo che incoraggia il bambino a viaggiare con la fantasia. I piccoli adorano impilare torri per poi distruggerle con ilarità, i più grandi invece preferiscono mettersi alla prova con le costruzioni.

Libro

Parliamo di un regalo delicato e importante, non è affatto noioso o scontato. Anzi è un dono che fa volare la fantasia e l'immaginazione. In un'epoca dove siamo bombardati da televisione e affini, un libro è un mondo da scoprire. Se tuo figlio ama leggere o da poco sta imparando è la scelta azzeccata. Puoi comprare un libro illustrato da colorare o storie di avventure. Naturalmente va scelto sulla base delle preferenze personali del piccolo.



Macchina fotografica

I bambini di oggi sono particolarmente attratti da tutto ciò che è tecnologico, essendo nati nell'era digitale. Se ama fotografare, lo sorprenderai con una macchinetta fotografica. Le passioni sono un tesoro prezioso da valorizzare. Con questo dono, oltre all'elemento ludico, ci sarà anche una forte componente creativa.

Bicicletta

Con la bicicletta siamo di fronte a uno dei grandi classici da regalare a un bambino per il compleanno. Se è dinamico sarà sicuramente un'ottima alleata per le sue scorribande. Un regalo che non passa mai di moda e fa parte spesso dei più bei ricordi dell'infanzia. Andare in bicicletta profuma di gioia e libertà, inoltre fare movimento fisico all'aria aperta è anche salutare.

Giochi da tavola

I giochi da tavola sono molto apprezzati dai bambini che amano mettere alla prova se stessi con piccole sfide. Hanno funzione aggregativa in quanto si gioca in compagnia. Pertanto è indicato soprattutto per bambini che hanno fratellini o sorelline. Sono sia divertenti che educativi, poiché aiutano la socializzazione, il ragionamento della mente, ma anche la disciplina e la sportività. Questi giochi infatti hanno le loro regole da seguire. Inoltre sollecitano la capacità di concentrazione.



Strumento musicale

Ogni bambino serba in sé delle potenzialità che aspettano di venire alla luce. Ad esempio vostro figlio potrebbe avere un'attitudine per la musica e per uno strumento in particolare. Se è molto piccolo potreste regalargli una chitarra giocattolo, per divertirlo con la sua passione. Ma se è più grande potreste comprargli un vero e proprio strumento, come una chitarra o una pianola. Se invece ama cantare sorprendetelo con un'attrezzatura per karaoke. Sviluppare un talento può essere un dono importante per la vita, nonché il seme di un futuro percorso formativo.

Macchine e macchinine

I bambini impazziscono per macchine e macchinine, amatissime poi sono le piste elettriche. Se a vostro figlio brillano gli occhi dinanzi a una macchina, uno di questi regali farà sicuramente centro.

Pattini e monopattini

Se la bicicletta è un regalo evergreen anche pattini e monopattino hanno il loro fascino. Sono entrambi consigliati se vostro figlio può giocare all'aperto e in aree sicure per diverso tempo. I bambini sono affascinati da tutti gli oggetti che abbiano a che fare con il movimento. Inoltre pattini e monopattino sviluppano l'equilibrio e le capacità motorie.



Bambole e supereroi

Specie per i più piccoli, con bambole e supereroi non si sbaglia mai. Ogni bambino/a ha le sue preferenze in tema, donategli il suo personaggio preferito e lo farete davvero felice.

Animale domestico

Regalare un cane o un gatto a un bambino per il suo compleanno può essere una scelta gioiosa. In molti desiderano un cucciolo tutto per sé. Ovviamente questa è una bellissima idea, ma non è un giocattolo, è un impegno che può contribuire a responsabilizzare il bambino nell'aiutare la famiglia a gestire il cane/gatto. Inoltre si sviluppano l'amore e il rispetto per gli animali, è più di un regalo ma un'esperienza d'amore. Regalare un cucciolo è un dono che ha un'anima.

Regalo digitale

Sul regalo digitale c'è sempre un dibattito tra pro e contro, tra chi propende per un'infanzia con giochi vecchio stile e chi cede al fascino del dono tecnologico. Soprattutto in questi tempi gli hobby dei bambini si svolgono tra le quattro mura e sono spesso di tipo tecnologico. Un regalo digitale, oltre che gradito, può essere davvero utile. Potresti regalare al tuo piccolo le ultime cuffie moderne oppure un abbonamento Netflix, Spotify, solo per citarne alcuni.



Videogiochi e dintorni

I videogiochi sono tra i passatempi preferiti dei più piccoli. Per il suo compleanno quindi potresti optare per un videogioco o qualche accessorio a tema. Se ha già la consolle dei suoi sogni, potresti donargli l'ultimo gioco oppure il visore per la realtà virtuale. In voga anche i tappetini abbinati ai videogiochi. Questi sono regali briosi e particolarmente apprezzati dai bambini.



Regalo artistico

Colorare e disegnare sono attività tipiche dell'infanzia. Se tuo figlio ha l'attitudine per l'arte potresti regalargli pennarelli, tempere, pastelli, eccetera. Disegnare è un passatempo che aiuta la fantasia, specie se temi che stia troppo incollato alla Tv. Se è più grande e ha la passione per la pittura, potresti donargli tela, cavalletto e tavolozza. I regali più belli sono quelli ragionati sullo sviluppo dei loro talenti e interessi.