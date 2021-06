Dal Rinascimento all'elettronica, passando dal Grunge e la tradizione folkloristica italiana al Roero Music Fest

Si rinnova la magia della musica nel Roero, grazie a Roero Music Fest e Guarene Musica. Un programma che è fra i più originali e interessanti del panorama festivaliero italiano e sicuramente una proposta originale tra le colline di Langhe-Roero-Monferrato.



I concerti inizieranno il 3 luglio a Santa Vittoria d’Alba (prime due date in collaborazione con Anforianus, Comune di Santa Vittoria d'Alba e Associazione Milleunanota) e termineranno il 5 settembre a Guarene (il festival Guarene Musica, in collaborazione con il Comune di Guarene - assessorato alla Cultura, è prodotto dal DragonflyStudioAlba). Molte le sorprese in calendario: dal liutista iraniano Peyman Kafshdoozha, al Theremin di Lorrd Theremin, alla chitarra battente di Giovanni Seneca, alla canzone napoletana, immortale e sognatrice, con il Real…mente Napoli trio, fino alla particolare rivisitazione in chiave contemporanea del grunge per mano di Filippo Cosentino in duo con Giuseppe Di Filippo. L’apertura del festival è affidata a Peo Alfonsi, gradito ritorno, in chitarra sola. 12 Maestri che faranno risuonare i propri strumenti tra le colline e le opere d’arte del Roero. Inoltre, per la prima volta in otto edizioni, saranno presentati alcuni strumenti creati per le produzioni artistiche dei musicisti stessi.



"Roero Music Fest e Guarene Musica sono ormai un'unica realtà ammirata e apprezzata dalle persone che abitano le nostre colline e dai turisti che le scelgono per passare le proprie vacanze: sono già numerose le persone che ci scrivono - commenta il direttore artistico della rassegna Filippo Cosentino -. Dopo tanti anni di festival possiamo dire con tranquillità che la programmazione contribuisce al consolidamento culturale del Roero a livello internazionale così come positivi sono i dati in merito alla ricaduta e al ritorno dell'investimento culturale stesso sul territorio. Il plauso, doveroso, va a chi ci dà fiducia e ci spinge a proseguire l'azione di congiunzione di luoghi d'arte, il Roero ha dei tesori incredibili se pensiamo ai Sentieri dei Frescanti, natura, le Rocche e l'EcoMuseo o il Roero Bike Tour, e la grande musica con scelte che caratterizzano il Roero e mai scontate, anzi uniche per il territorio piemontese: quest'anno andremo dalla musica del cinema fatta al theremin al setar persiano alla chitarra battente o ancora dal grunge in versione cameristica e elettronica alla grande chitarra di Peo Alfonsi passando per la storia della canzone folkloristica napoletana".



La prenotazione per ciascuna data è obbligatoria scrivendo a: dragonstudiopromotion@gmail.com