Due giorni di festa, a Ostana, in onore di San Claudio

Sono in programma per domani, sabato 5, e domenica 6 Giugno i festeggiamenti per San Claudio,, Santo Patrono del piccolo comune dell’alta Valle Po.

La Pro loco di Ostana, dopo un anno di stop dovuto alle restrizioni anti-Covid, vuole onorare il Santo Patrono, pur adottando le necessarie accortezze e nel pieno rispetto delle regole attualmente in vigore per prevenire la diffusione del virus.

“La situazione attuale – spiegano dalla Pro loco – impone ancora molta prudenza, ma con le dovute precauzioni il Direttivo ha deciso di organizzare una giornata che prevede una passeggiata alla scoperta di Ostana e delle sue peculiarità”.

Il ritrovo è fissato per domani, alle ore 16.30, alla Villa, in piazza Caduti per La Libertà (davanti al Municipio), per poi partire alle ore 16.45 per una passeggiata lungo gli antichi sentieri di Ostana, alla scoperta delle sue tradizioni, e delle sue mille sfaccettature.

Qualora la presenza di partecipanti fosse elevata, verranno formati 2 o più gruppi, per evitare assembramenti.

Si tratta di una passeggiata di circa 2 ore, semplice e adatta a famiglie che porterà i partecipanti a scoprire angoli di Ostana di una bellezza unica, e a conoscere meglio la gente e le tradizioni di questo bellissimo borgo di montagna, con il Monviso a fare sempre da cornice naturale.

Al termine della passeggiata si rientrerà alla Villa, per poter partecipare alla cena “alternata”: 2 portate verranno consumate presso un ristorante, per poi spostarsi e terminare la cena presso il secondo ristorante presente nel capoluogo.

I ristoranti interessati dall' evento saranno la locanda “Il Faunet” e il rifugio “Galaberna”: ovviamente, anche in questo caso, nel rispetto delle attuali norme anti Covid-19 la cena verrà mangiata all’aperto e, per evitare assembramenti, verranno mantenuti i gruppi delle escursioni.

Il menù è composto da un aperitivo, antipasto, primo, secondo, dolce, bevande incluse a 15 euro, e le prenotazioni sono obbligatorie entro le ore 12 di oggi, giovedì 3 giugno, ai numeri di telefono 347.7154691 oppure al numero 333.2794511.

Domenica 6 giugno, alle ore 16, verrà celebrata la Solenne Messa in onore del Santo Patrono di Ostana, nella chiesa di San Claudio alla Villa.