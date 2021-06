Pontebernardo: le attività estive dell'Ecomuseo della Pastorizia

Anche l’Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo si prepara per le aperture estive. A partire da sabato 5 e domenica 6 giugno, dalle 15 alle 18, riaprirà le sue porte il percorso di visita “Na draio per vioure” (in occitano, “Un sentiero per vivere”). Il percorso museale, permette di scoprire la tradizione della pastorizia in valle, che è ancora una realtà vivace, valorizzando il patrimonio di conoscenze legate a questa attività. Propone inoltre un viaggio lungo i secoli, alla scoperta della pastorizia, dalla sua nascita alla sua evoluzione nelle diverse aree mediterranee.

La grande novità di questo fine settimana è inoltre la riapertura del punto di degustazione dell’Ecomuseo: la locanda “La Pecora Nera”. A gestirla sarà Germinale, Cooperativa Agricola di Comunità con sede a Demonte, in Valle Stura, che aggiungerà così un importante tassello alle proprie attività, chiudendo la filiera produttiva, dalla coltivazione al piatto. Per la cooperativa, che coltiva terreni e alleva pecore di razza sambucana in media e bassa Valle Stura e in altre parti delle valli del cuneese, l’agricoltura è intesa come strumento per creare e rafforzare legami e rapporti di solidarietà. Il progetto, avviato nel 2015 in seno all’Associazione di volontariato “Insieme diamoci una mano”, nasce per sviluppare pratiche di agricoltura civica che consentano di assicurare ai cittadini, oltre al cibo, il recupero dell’identità e della vitalità della propria comunità, migliorando il benessere delle persone attraverso un’occupazione stabile e il rispetto del territorio.