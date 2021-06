Rifreddo, un week-end dedicato all’ambiente tra "Spazzamondo" e "Festa dell'albero"

Il primo week-end di giugno nel piccolo abitato di Rifreddo in Valle Po si terranno ben due iniziative dedicate alle tematiche ambientali. Sabato 5 ci sarà, infatti, Spazzamondo mentre domenica 6 ritorna l’ormai classica “Festa dell’albero”. Per ciò che concerne la prima va detto che l'iniziativa prevede di coinvolgere i cittadini rifreddesi nella “Giornata mondiale dell'Ambiente”.

La Festa dell’albero dopo la virtualizzazione obbligata dello scorso anno torna, invece, protagonista domenica 6 giugno ed ad organizzarla sarà il Consiglio comunale dei ragazzi. Si comincia alle 10 del mattino con la tradizionale “Camminista verde” per le vie del paese. Il ritrovo è alle 9,30 in piazza della Vittoria per l’iscrizione ed il ritiro del pacco gara. Come di consueto l’iscrizione sarà ad offerta libera ed il ricavato sarà devoluto alla scuole cittadine. Alle 12 si potrà pranzare al sacco nel bel parco Gesia Veja mentre dalle 14 terranno banco i giochi per i più piccoli sul piazzale della chiesa di San Nicolao. Alle 16 il momento clou dell’iniziativa con la consegna dell’attestato di proprietà di un albero ai nati nel 2020. Va inoltre sottolineato che per tutta la durata degli eventi sarà possibile ammirare i lavori sul tema ambiente dei bimbi dell’asilo e dei ragazzi della scuola elementare.