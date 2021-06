Motociclismo. Stefano Leone vittorioso nel CIVS

Stefano Leone in azione con l'Husqvarna

Sabato 29 e domenica 30 maggio si è disputata sull’appennino toscano la prima gara valida per l’assegnazione del titolo nazionale ed europeo delle gare di velocità in salita, confortata da due belle giornate di sole.

Sempre bello e spettacolare il percorso della “Pieve S. Stefano - Passo dello Spino”, percorso situato in Provincia di Arezzo, che ha fatto riscontare oltre duecento iscrizioni, suddivise in una miriade di categorie. Peccato solamente che la gara si sia disputata “a porte chiuse”, a causa delle note restrizioni dovute al Covid-19.

Presente alla manifestazione anche il pilota di Caramagna Piemonte Stefano Leone, tesserato per il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, impegnato nella gara della classe Supermoto valida per il Campionato Europeo, nella quale ha portato la sua Husqvarna sul primo gradino del podio, risultato confermato anche nella crono climber 250 nazionale, alla quale ha preso parte in sella ad una Aprilia 250.