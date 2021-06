I Radicali Cuneo festeggiano il primo anno di attività

Ora, dopo questo periodo di rodaggio, Blengino tira le fila: "In un anno abbiamo portato, all’attenzione della politica cuneese, moltissimi temi. L’abbiamo fatto con il metodo radicale della nonviolenza, della perseveranza e della provocazione. Non di rado le persone, soprattutto su singoli temi, non sono d’accordo con noi, però io credo che sia, oggi più che mai, necessaria la presenza radicale, soprattutto dopo un così lungo periodo di isolamento. Oggi sono ancora molti i diritti da conquistare e serve una buona politica che metta al primo posto i giovani, l’ambiente, l’Europa, lo sviluppo sostenibile e la partecipazione diretta. Si può decidere di sostenere grandi partiti, associazioni o organizzazioni… e si può decidere di sostenere noi, uno sparuto gruppo che combatte per i diritti di tutti, senza preconcetti e, in proporzione alle forze, con enormi risultati. Siamo l’unico gruppo politico cuneese ad essere nato lontano da elezioni e senza obiettivo elettorale, ma animati da voglia di fare Politica per strada, nelle piazze, tra la gente e lontani dai palazzi di potere. Non so se ci saremo alle prossime amministrative, vedremo le forze che avremo. Continueremo però a fare battaglie di civiltà, a partire da quella per l’Eutanasia su cui raccoglieremo firme da luglio per un referendum".