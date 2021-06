Camp estivi a Fossano: Banca di Cherasco c’è

Per l’estate 2021, l’Associazione Acaja Basketball School di Fossano vedrà Banca di Cherasco come sponsor e sostenitore per l’Acaja Multisport Summer Camp, dedicato ai ragazzi nati dal 2007 al 2014.





Basket, baseball, atletica e ginnastica artistica sono alcune delle attività che si svolgeranno presso la Bocciofila Autonomi in Viale Ambrogio da Fossano, dal 14 giugno al 13 agosto 2021.





La sinergia tra Acaja Basket e Banca di Cherasco è nata grazie alla nuova collaborazione tra l’associazione e la filiale di Fossano, presente sul territorio da quasi 20 anni, in via Roma 12.





“Sostenere l’Acaja Basket è per noi un modo di valorizzare una realtà importante per la città di Fossano e per i nostri ragazzi” spiega Francesco Blua, Responsabile della filiale di Fossano di Banca di Cherasco. “Siamo convinti che lo sport sia in grado di creare unione e di stimolare il perseguimento di obiettivi sempre più alti, non solo a livello sportivo ma anche a livello culturale e sociale. Con questo sostegno intendiamo instaurare una collaborazione che possa continuare nel tempo”.

“Siamo lieti di poter sostenere questa vivace attività sportiva. Acaja Basket porta avanti una politica di buona cultura sportiva che condividiamo ed è una presenza importante per il nostro territorio” dichiara Danilo Rivoira, Responsabile dell’Area Commerciale di Banca di Cherasco. “Promuovere società come Acaja Basket ci permette di supportare i ragazzi e le loro famiglie, aiutandoli ad apprendere gli importanti valori dello sport, utili in campo come nella vita”.





“Siamo felici che la Banca di Cherasco abbia appoggiato la nostra iniziativa” commentano dall’ASD Acaja Basketball School. “L’Acaja Summer Camp è un progetto che, anche se organizzato dall’Acaja, cerca di coinvolgere le associazioni sul territorio e siamo contenti che Banca di Cherasco abbia scelto di entrare a far parte della squadra. La banca è una realtà importante per il territorio e siamo grati per l’aiuto che ci sta fornendo nell’organizzazione e nella perfetta riuscita del Centro Estivo”.