Cuneo, i Saxofoni del Bianchi-Virginio conquistano il podio

Altri due splendidi risultati per il Liceo Musicale Ego Bianchi (Istituto Bianchi-Virginio) di Cuneo.

Letizia Duranda, 15 anni di Bernezzo (CN), si è aggiudicata il Primo Premio al I Concorso Musicale Nazionale "Giovani Promesse" 2021, indetto dall'Associazione Culturale "Didattica.Mente Musica" di Bergamo per la Cat.C, Sez. Legni con un brano del repertorio classico del saxofono tra i più amati dagli addetti ai lavori: Aria pour Saxophone Alto et Piano di Eugéne Bozza.

Lo studente Aldo Camandona, 14 anni di Carmagnola (TO), ha ottenuto il Secondo Premio all’VIII Concorso Nazionale riservato alle scuole "Al Chiaro di Luna" indetto dall'Associazione Musicale "La bottega delle arti" di Martinsicuro (TE), con un repertorio tra il classico e lo swing: l'Aria et Scherzetto pour Saxophone Alto et Piano di Charles Jay e Minor Major di Lennie Niehaus.



"È stato un anno scolastico singolare e complesso per gli effetti che la pandemia ha ingenerato nel lavoro didattico e nella vita dei nostri studenti e delle loro famiglie" afferma la Prof.ssa Enza Maria Paolino, docente di Saxofono al Liceo Musicale cuneese "ma questi risultati dimostrano che l'operosità e l'impegno sono i mezzi più potenti per affrontare e superare le difficoltà".

Congratulazioni agli studenti!