Bernezzo, cresce l'attesa per la 27^Rampignado

Sarà rivincita del 2019? Domenica la Rampignado vivrà la sua 27esima edizione, chiamata a inaugurare il circuito Nord Ovest Mtb composto di 4 tappe e si riallaccia all’ultima andata in scena due anni fa. Di quella sfida, avvenuta ben prima che si sentisse anche solamente parlare di Covid 19, saranno presenti i primi due, il vincitore Francesco Bonetto passato nel frattempo nelle file della KTM Brenta Brakes e il secondo, Giuseppe Lamastra (Silmax).

Una sfida la loro che avrà le squadre come forte supporto: Lamastra potrà contare su Andrea Comola, mentre con Bonetto ci sarà Dario Cherchi e attenzione anche a Francesca Saccu, candidata alla vittoria nella prova femminile. Attenzione però a concentrare i pronostici solo su questi nomi perché le adesioni alla gara stanno fioccando proprio in queste ore e il cast dei partecipanti andrà sicuramente ad arricchirsi anche qualitativamente.

C’è grande attesa anche per ritrovare uno dei percorsi ormai divenuti più classici del panorama nazionale, lungo 48 km per 1.600 metri, dimostratosi nel tempo selettivo ma anche paesaggisticamente affascinante e un grande richiamo per coloro che non hanno aspirazioni di classifica. La parte di asfalto, intorno ai 7 km, è inserita quasi tutta nella parte iniziale, in salita, una scelta effettuata per sfoltire il gruppo sin dalle prime battute. E’ previsto anche il percorso medio, di 23,5 km per un dislivello di 750 metri utilizzato anche per l’esordio alla Rampignado delle E-bike.

Le iscrizioni sono ancora aperte e potranno essere effettuate sabato dalle 15:00 alle 19:00 direttamente ai tavoli della segreteria, al costo di 40 euro, rispettando per le disposizioni prese per evitare gli affollamenti, quindi bisognerà munirsi di pazienza. Lo start verrà dato domenica alle ore 10:00 da Piazza Martiri della Libertà a Bernezzo e saranno in tanti che come tradizione vorranno assistere ai primi arrivi.

Per maggiori informazioni: Rampignado Team, tel. 338.7017329, www.rampignado.com