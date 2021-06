Lpm Bam Mondovì: L'esperienza monregalese della "regista" Scola è ai titoli di coda: "Grazie...Avete portato un sorriso nella mia esperienza"

Dopo il tecnico Davide Delmati e le giocatrici Alice Tanase e Alessia Mazzon è il turno di Francesca Scola. La diciannovenne palleggiatrice milanese, dopo due stagioni trascorse con la maglia della Lpm, lascia Mondovì. Per lei si fa sempre più concreta la possibilità di approdare in un club di serie A1, anche se la notizia non è ancora ufficiale. Francesca Scola in queste due stagioni è cresciuta molto, confermando di possedere ottime potenzialità.

Giunta a Mondovì non ancora maggiorenne, ora lascia il Piemonte soddisfatta della scelta presa due anni fa e con un bagaglio di affetti umani piuttosto pesante. E' lei stessa a raccontarci il suo stato d'animo nell'intervista concessa alla nostra testata:

Tirando le somme di queste due stagioni trascorse in maglia "Rossoblù" qual è il tuo bilancio personale? "Sono molto contenta dell'esperienza che ho fatto a Mondovì e se tornassi indietro, a due anni fa, prenderei la stessa decisione." - spiega Francesca - "Mi è stata data una grande opportunità e ho sempre cercato di sfruttarla al meglio. Ho vissuto questa esperienza contornata da persone stupende e confrontandomi con ognuna di esse."

Cosa porterai con te di questa esperienza? "Quello che porto è la mia crescita, dovuta sia all'aspetto pallavolistico si a quello umano." A Mondovì hai festeggiato i tuoi 18, ti sei diplomata e hai conseguito la patente di guida; Insomma un'esperienza non solo sportiva che ti ha legata a questa Città? "Direi proprio di si" - continua la Scola - "Durante il mio primo anno trascorso a Mondovì ho raggiunto questi tre 3 obiettivi extra sportivi. E' stato un anno complicato e pieno di impegni ma alla fine sono riuscita a gestire tutto al meglio. Porterò nel cuore questa città ma soprattutto le persone che ne fanno parte e che la rendono piacevole."

Cosa ti mancherà di più di Mondovì? "Sicuramente le persone del posto che ho incontrato, gli amici conosciuti tramite la scuola e coloro che lavorano nei posti che frequentavo più spesso." Quale messaggio vuoi rivolgere ai tifosi del Puma? "Un caratteristica molto importante di queste stagioni è stata appunto il tifo" - conclude Francesca - "tifosi ma prima di tutto persone stupende che ci hanno accompagnato passo passo nella nostra avventura e non ci hanno mai lasciato sole. È bello vedere che qualcuno esternamente è coinvolto in ciò che fai e che ti tende la mano per qualsiasi tipo di necessità. Dico un enorme grazie...Avete portato un sorriso nella mia esperienza."