Volley A2/F - Ufficiale: Davide Delmati è il nuovo allenatore della Sigel Marsala

Ora è anche ufficiale! Davide Delmati è il nuovo allenatore della Sigel Marsala. Vi avevamo raccontato di una trattativa ormai in dirittura d'arrivo, ma ora la società siciliana ha comunicato con un post pubblicato sulla propria pagina social l'ingaggio del tecnico milanese. Delmati, che nelle ultime quattro stagioni ha guidato la Lpm Bam Mondovì, prende il posto di Daris Amadio, trasferitosi nei giorni scorsi al Montecchio.

Per Delmati, che vanta una carriera ventennale da allenatore, quella di Marsala è la sua prima esperienza lontana dal Nord. Al tecnico milanese formuliamo un sincero in bocca al lupo per questa avventura in terra siciliana, con la certezza che saprà farsi apprezzare per le sue doti umane e tecniche, così come accaduto a Mondovì e nelle altre piazze in cui ha allenato.