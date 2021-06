Sci alpino: ufficializzate le squadre AOC per la stagione 2021\22

Il Consiglio di Presidenza del Comitato FISI Alpi Occidentali ha esaminato e ratificato le proposte della Commissione tecnica dello sci alpino per la composizione delle squadre regionali per la stagione 2021-2022.

Il Consigliere referente del Comitato per lo sci alpino è sempre Maurizio Poncet ed è confermato l’allenatore Alberto Platinetti per il settore femminile, mentre Marco Gullino, entrato nei ranghi delle squadre nazionali, sarà sostituito da Matteo Ponato alla guida della squadra maschile. Alessandro Roberto, tecnico in distacco dal Centro Sportivo Esercito, sarà ancora a supporto di entrambe le squadre. Ponato, già allenatore della squadra maschile del Comitato AOC sino al 2017, è stato sino al 2020 coordinatore del settore giovanile della FISI e potrà quindi far valere la sua esperienza a livello federale tornando a seguire gli atleti piemontesi.

Squadra Regionale femminile AOC 2021-2022: Melissa Astegiano (classe 2003, Equipe Limone), Maria Sole Antonini (2004, Sci Club Varallo), Matilde Lorenzi (2004, Sci Club Sestriere), Ludovica Vittoria Druetto (Sci Club Sestriere), Emilia Mondinelli (2004, Sci Club Sansicario Cesana), Martina Banchi (2003, Golden Team Ceccarelli), Chiara Teroni (2001, Mondolè Ski Team)

Osservate: Gaia Blangero (2001, Equipe Limone), Margherita Cecere (2003, Sci Club Lancia), Beatrice Remolif (2003, Sci Club Sauze d’Oulx), Ginevra Trevisan (2003, Golden Team Ceccarelli), Martina Sacchi (2003, Golden Team Ceccarelli), Sofia Mattio (2005, Ski College Limone), Alessandra Banchi (2005, Golden Team Ceccarelli)

Squadra regionale maschile: Fabio Allasina (2004, Ski College Limone), Leonardo Rigamonti (2003, Sci Club Sansicario Cesana), Gregorio Bernardi (2004, Sci Club Sestriere), Davide Damanti (2001, Sci Club Sansicario Cesana), Carlo Cordone (2001, Equipe Limone), Leonardo Clivio (2003, Golden Team Ceccarelli), Luigi Graziano (2004, Equipe Limone)

Atleti di Interesse Regionale 2021-2022: Denni Xhepa (2003, Sci Club Sestriere), Tommaso Ragazzon (2002, Sci Club Sansicario Cesana), Pietro Tranchina (2003, Ski Team Cesana)

Osservati: Nicolò Toja (2002, Sci Club Lancia), Nicolò Nosenzo (2004, Equipe Beaulard), Francesco Magliano (2003, Mondolè Ski Team), Alberto Timon (2001, CUS Torino)