A Cavallermaggiore, è arrivata la Bibliobike: i libri "a spasso" per la città

In paese è arrivata la Bibliobike, una bicicletta allestita per trasportare i libri all’aperto e raggiunge così i cittadini in tutti i luoghi di Cavallermaggiore e non solo.

Acquistata grazie al progetto Libera il Libro con finanziamento ministeriale, il nuovo mezzo sarà in comodato d’uso condiviso con le altre città che hanno aderito al bando ministeriale insieme a Cavallermaggiore, capofila dell’iniziativa.

Così nelle prossime settimana sarà presente a Marene, Monasterolo di Savigliano e Racconigi secondo una programmata calendarizzazione.

Dotata di un cassone in cui trasportare i volumi, una volta “parcheggiata” è dotata di due pareti che fungono da scaffale per esporre i libri. Proprio come se fosse una piccola biblioteca mobile, mette a disposizione dai 30 ai 50 libri da prendere in prestito dai lettori.

L’idea delle Amministrazioni è quella di portarla all’interno di parchi, delle scuole, ma anche in momenti di aggregazione più grandi come fiere e manifestazioni locali.

“Soprattutto la pandemia ci ha insegnato l’importanza degli spazi aperti - commenta il sindaco Davide Sannazzaro - portare gruppo di bambini in biblioteca ad esempio non è possibile come prima, la bici si allestisce con i libri ed è pronta per portare la biblioteca nei parchi, nelle frazioni, nelle scuole, al mercato e nei luoghi più frequentati da bambini e adulti”.