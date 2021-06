Cavallermaggiore: la Festa delle Famiglie torna con una preghiera in ricordo del piccolo Francesco Testa

Gli organizzatori della Festa delle Famiglie di Cavallermaggiore, Comune - Gruppo famiglie - Oratorio - Consorzio Monviso Solidale - Pro Loco, hanno scelto di organizzare ugualmente la manifestazione nonostante le problematiche date dalla pandemia.

Venerdì scorso nei giardinetti delle scuole elementari, un gruppo di famiglie si è ritrovato per un momento di preghiera diretto da Don Brunato in ricordo di Francesco Testa, bambino mancato in incidente stradale tre anni fa a soli 6 anni.

La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, proseguirà quindi sabato 5 giugno in Piazza Baden Powel (piazzale delle scuole medie ad ingresso libero) alle ore 21 è stato organizzato un momento di letture animate dal titolo "Che lupo sei?" per bambini e famiglie con Elisa Dani alla voce e Francesca Rainero alle immagini.

Lo spettacolo seguirà tutte le regole di prevenzione Covid e tutto verrà gestito in totale sicurezza.