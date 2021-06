Il Crudo di Cuneo DOP in degustazione nel negozio Biraghi di Torino

Sabato 5 e domenica 6 giugno il Crudo di Cuneo DOP è ospite del negozio Biraghi di piazza San Carlo a Torino per due giornate di degustazione guidata: dalle 10.30 alle 13 al mattino e dalle 14 alle 19 il pomeriggio, sarà possibile degustare gratuitamente il prosciutto in compagnia di un affettatore che, oltre a tagliare il prodotto sul momento, fornirà utili informazioni su questa eccellenza cuneese che nel 2009 ha ricevuto dall’Unione Europea la Denominazione di Origine Protetta.

Si tratta del primo appuntamento in presenza per il Consorzio di Tutela e Promozione del Crudo di Cuneo dopo oltre otto mesi di sospensione degli eventi a causa dell’emergenza sanitaria. La degustazione riapre, inoltre, il ciclo di incontri organizzati dal negozio Biraghi di Torino per raccontare le eccellenze enogastronomiche di tutto il Piemonte, vicine per filosofia e vocazione all’azienda, presenti nel punto vendita. La partecipazione alla degustazione è libera e gratuita. Gli ingressi al negozio sono regolamentati secondo la normativa anti Covid.