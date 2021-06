“Rinascimento contemporaneo”: a Saluzzo l’inaugurazione della mostra in digital art di Philip Staniscia

Tra passato, presente e futuro, in un’arrestabile ricerca di linguaggi espressivi. A Saluzzo ieri pomeriggio, mercoledì 2 giugno, presso l’Antico Palazzo Comunale si è tenuta l’inaugurazione della mostra “Rinascimento contemporaneo” di Philip Staniscia.

Originario di Asti, l’artista internazionale crea le sue opere utilizzando materiali innovativi come il plexigas, l’alluminio e la stampa in digigraphie. Da oltre 30 anni un’accurata geografia artistica, composta di un’illuminazione scenica ed una sovrapposizione dei tempi di azione che moltiplicano oppure isolano immagini di differenti periodi storici o contesti.

“La peculiarità di Staniscia è avere un’arte che travalica l’antico, per passare al moderno e viceversa. Non troviamo i classici quadri dipinti su tela ma opere d’arte in cui ha preso i grandi maestri della storia dell’arte e li ha rivisitati con architetture e personaggi particolari ed inaspettati. Troviamo i minions, il principino che fa le bolle di sapone, il periodo metafisico che si mischia con architetture particolari. La digital art ci mostra quanto l’arte si stia trasformando, divenendo sempre più un’esperienza”: Maria Laura Silano, curatrice della mostra.