Una vita da film. “Il Divin Codino” è su Netflix per la sceneggiatura del braidese Stefano Sardo

Ci siamo. I campionati Europei di calcio sono alle porte ed è ora di tirare fuori trombette e bandiere tricolore. A risvegliare l’orgoglio azzurro delle notti magiche ci ha pensato anche Netflix con il film “Il Divin Codino”, disponibile in piattaforma già dal 26 maggio.

Orgoglio doppio per i braidesi, visto che la storia è stata scritta dal concittadino Stefano Sardo in tandem con Ludovica Rampoldi, sceneggiatori tra l’altro delle serie 1992 e 1993. Una storia che piace, perché la sentiamo vicina e basta il trailer per emozionarsi.