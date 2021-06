A Bra lento ma costante calo nel rapporto tra positivi e guariti

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 3 giugno, sono 49 i domiciliati a Bra attualmente positivi al Coronavirus (1,65 ogni 1.000 abitanti).



"La discesa dei positivi è più lenta che altrove, ma osservando i dati della piattaforma si nota comunque un trend in costante calo nel rapporto tra i nuovi casi e i guariti – commenta il sindaco Gianni Fogliato –. Intanto, dalla campagna vaccinale arrivano buoni riscontri: al 30 maggio il 43,34% della popolazione vaccinabile residente nell’Asl Cn2 aveva ricevuto la prima dose, che in alcuni casi (vaccino Johnson & Johnson o persone che hanno superato il covid negli ultimi mesi) basta a completare il ciclo. Un dato che riflette la situazione anche a livello locale, in linea con i principali centri del nostro territorio. Un’occasione in più è costituita dall'hub di Confindustria allestito a Cherasco, dove saranno vaccinati molti lavoratori braidesi dipendenti delle aziende cittadine che hanno aderito o che lavorano presso realtà del territorio. Anche questo imprime un’accelerazione alla campagna vaccinale, che da ieri ha aperto anche ai giovani dai 16 ai 29 anni, in preadesione sul portale www.ilPiemontetivaccina.it. L’appello è quello di aderire numerosi e di farsi portavoce anche tra amici e coetanei, dando così una spinta decisiva per proseguire il percorso verso il ritorno alla normalità, accanto al rispetto delle consuete regole anticontagio”.