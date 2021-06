A San Rocco di Bernezzo è arrivata la fibra di Isiline

Anche a San Rocco di Bernezzo si può navigare ultraveloce fino a 100 Mbps grazie alla rete in fibra misto rame FTTC (Fiber To The Cabinet) di Isiline. Da venerdì 4 giugno, infatti sono 687 i civici della frazione coperti dal servizio fornito dall’azienda saluzzese. Grazie alla nuova attivazione sul territorio del comune di Bernezzo, anche gli abitanti della frazione di San Rocco possono così avere accesso alla rete a Banda Ultra Larga, per navigare fino a 100 Mbps.

Contestualmente Isiline, che dal 1995 si occupa di fornire connessioni Internet in tutto il Piemonte, ha ampliato la copertura della fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), collegando 213 nuovi indirizzi che avranno così accesso al servizio più performante attualmente disponibile sul mercato. Con questa nuova attivazione sul territorio di Bernezzo l’azienda saluzzese aggiunge così un altro tassello al progetto avviato da tempo e che ha l’obiettivo di collegare il maggior numero possibile di Comuni e delle loro frazioni alla Banda Ultra Larga per navigare ultraveloce.

Per ricevere maggiori informazioni e richiedere l’attivazione dei nuovi servizi nel territorio del comune di Bernezzo, si può telefonare al numero 0175/292929; in alternativa è possibile entrare in totale sicurezza nei punti vendita di Cuneo (piazza Europa, 22), Fossano (via Roma, 32), Saluzzo (via Marconi, 2 e piazza Cavour, 3) e Carmagnola (via Valobra, 129) oppure effettuare l’acquisto direttamente online sul sito www.isiline.it.