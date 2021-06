Ad Alba non c’è (più) Covid: soltanto più 2 i positivi in tutta la città

Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 2 di cui 0 ricoverati.

I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 72.

I guariti da inizio pandemia sono 1.339.



I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.



“Sono solo più due le persone oggi positive ad Alba. Era da luglio dello scorso anno che la città non registrava numeri così bassi – dichiara il sindaco Carlo Bo -. A differenza dell’anno passato, però, possiamo contare su una campagna di vaccinazione capillare che nella nostra Asl oggi è arrivata a oltre 100 mila dosi somministrate. Sono 66.819 le persone vaccinate con almeno una dose, 33.770 con due. I ricoveri Covid all’ospedale unico di Verduno invece sono 17, nessuno in terapia intensiva”.