Bra: un’aula studio all’aperto per la biblioteca “Giovanni Arpino”

Un nuovo servizio per gli utenti della biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra. Vista la bella stagione e le limitazioni dovute alla pandemia rispetto alla frequentazione delle aule interne, da venerdì 4 giugno 2021 sarà utilizzabile uno spazio studio e lettura in esterna.



Si tratta di 18 postazioni, allestite nel cortile della biblioteca con copertura gazebo, fruibili in tutta sicurezza e senza prenotazione, ma con registrazione della propria presenza nelle sale della biblioteca e opportuna igienizzazione.



L’aula studio all’aperto, dove è possibile anche consultare le riviste e i periodici a disposizione della biblioteca braidese, è disponibile il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 18, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato (fino al 26 giugno) dalle 9 alle 12.



Per quanto riguarda il prestito, la consultazione dei libri a scaffale è possibile in forma contingentata e resta attiva (oltre che consigliata) la possibilità di prenotare volumi e libri telefonicamente, al numero 0172.413049, o via mail, scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it, per poi recarsi nei locali di via Guala per il ritiro e la riconsegna, magari servendosi del nuovo box per il deposito dei libri installato al di fuori della biblioteca.



Maggiori informazioni chiamando la struttura di via Guala al numero 0172.413049 o scrivendo a biblioteca@comune.bra.cn.it.