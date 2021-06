Ceva: s'inaugura il giardino botanico del Museo del Fungo

Si tratta del primo step, già visibile dopo gli interventi di manutenzione che i volontari del Gruppo Micologico conducono da qualche mese: dalla pulizia alla potatura degli alberi, con la piantumazione di altre essenze, e il recupero del frutteto claustrale. Lo stesso frutteto di cui, per decenni, ebbe cura una figura rimasta nel cuore e nell’affetto dei cebani e non solo: quella di frate Francesco Maria Bono (amato anche come il frate-eremita dell’Alpe Giovanni XXIII di Limonetto), che arrivò nel convento di Ceva nel 1986, quando – dopo la morte di padre Prudenzio Rolfo da Mazzè, avvenuta l’8 giugno di quell’anno – esso era a rischio di chiusura. Così non fu.

Frate Francesco Maria, vero simbolo dell’accoglienza francescana, non lasciò più la città e i suoi abitanti. E a Ceva morì il 19 giugno 2011. Per questo il Gruppo Micologico, d’intesa con il Comune, ha scelto (convinto di fare cosa gradita all’intera comunità) di intitolare il Giardino botanico del futuro Museo proprio alla memoria di frate Francesco Maria Bono, nella ricorrenza esatta dei dieci anni dalla morte.

La data fissata è quella di domenica 20 giugno 2021, la più prossima all’anniversario, in condivisione con padre Francesco Daniele e i Padri Cappuccini. Dopo la messa domenicale delle 9,30, ci si trasferirà nel giardino interno alle mura del convento, per una breve, sobria, ma sentita cerimonia di intitolazione, con lo scoprimento della targa dedicata a frate Francesco Maria. Si sottolinea che l’evento (in forma statica e all’aperto) è consentito a norma delle disposizioni anti Covid-19 e si svolgerà nel rispetto di tutte le prescrizioni, con la presenza in loco anche del Gruppo civico di Protezione civile (che peraltro ha sede proprio in un’ala dell’ex convento).