Firmato il protocollo d'intesa tra tre consorzi e l'associazione Nuova Generazione Italo Cinese (Angi)

Il Consorzio Elite Mediterranea, Consorzio Oltre Le Alpi, Consorzio Alba Export Wine & Food hanno firmato un protocollo d’intesa con l’Associazione Nuova Generazione Italo–Cinese(ANGI), ideatore del Progetto “Vini dal Sito Unesco verso la Cina” patrocinato dalla Regione Piemonte, per promuovere la Cultura Vitivinivcola Italiana verso il popolo cinese finalizzato ad incrementare maggior consapevolezza di consumo e lo sviluppo sostenibile della filiera vitivinicola.



Le parti hanno individuato la società SeVinoVà come soggetto coordinatore di questo progetto innovativo che prevede anche la formazione di “100 Giovani Promotori Cinesi” oltre una serie di iniziative promozionali sul territorio cinese in occasione dell’Anno della Cultura e Turismo Cina-Italia 2022.