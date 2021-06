Giulia Rei del Denina, vincitrice del premio YWPA 2021 di Zonta Saluzzo

“La formazione delle giovani donne e la loro istruzione sono la base del loro lavoro, autonomia, dignità" – sottolinea Anna Maria Gavatorta presidente d Zonta Saluzzo, che nella cornice tricolore della Festa della Repubblica (mercoledì 2 giugno) a Castellar ha consegnato alla vincitrice il premio del concorso “Young women in public affairs”. Una borsa di studio istituita nel 1990 a livello internazionale da Zonta International e indirizzata dal sodalizio femminile locale alle studentesse delle Superiori di Saluzzo.

La palma è andata a Giulia Rei (classe IVC RIM) dell’istituto Denina Pellico Rivoira , scelta per l’elaborato in cui si è raccontata con semplicità all’interno di un quadro più ampio dove sono stati toccati problemi sociali, di istruzione e della violenza sulla donna. Giulia ha sottolineato l’importanza dell’appoggio della famiglia e degli insegnanti come l'impegno nella Ginnastica Saluzzo Libertas, nel coro J4JOY di Saluzzo e nell’Oratorio di Paesana.

"Da alcuni anni ci rivolgiamo alle giovani allieve con questa borsa di studio ( 500 euro) per incoraggiarle a partecipare alla vita pubblica e politica della propria realtà, in favore del miglioramento della condizione femminile, riconoscendo la loro leadership in ambito scolastico sociale e impego nel volontariato" ha sottolineato la presidente accompagnata dalla vicepresidente Alessandra Piano e dalla socia del Tiziana Somà.

La giuria zontiana ha conferito inoltre al liceo Bodoni e Soleri una menzione speciale di "fedeltà" al premio per la costante partecipazione negli anni al concorso e l’attenzione alle tematiche delle pari opportunità.

Una menzione speciale di collaborazione a Nadia Miretto docente del Soleri Bertoni per aver motivato con impegno e responsabilità le candidate, che in questa edizione sono risultate essere le più numerose. A tutte le partecipanti è stata consegnata maglietta YWPA .

Parole di grazie da parte della premiata "Non conoscevo lo Zonta. Ho scoperto l'impegno delle associate per il miglioramento della condizione delle donne. Le ringrazio per questo e per aver creduto in me, come fanno i miei insegnanti e la mia famiglia".