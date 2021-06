“Io Esco”: a Bra itinerari esplorativi per ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 14 anni

Un programma di passeggiate all’aria aperta in compagnia dei propri coetanei, riscoprendo la natura, il piacere di un sano movimento e il nostro meraviglioso territorio. E’ l’obiettivo di “Io Esco...Itinerari esplorativi”, iniziativa promossa dal Comune di Bra e dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo in collaborazione con il CAI sezione di Bra, il Gruppo Scout C.N.G.E.I. Bra e UISP Comitato di Bra-Cuneo.



Le passeggiate nella natura, gratuite e dedicate ai ragazzi e alle ragazze dagli 8 ai 14 anni, si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio.



Ricordiamo tutti quando era normale sentire dai propri figli: “Mamma, io esco!”. Per diversi motivi è diventato meno usuale. Oggi è particolarmente urgente che i giovani abbiano occasione di praticare attività fisica all'aperto, soprattutto se non hanno altre opportunità di fare sport. La sedentarietà, insieme a una non corretta alimentazione, sta diventando una piaga sociale, ulteriormente aggravata dalla pandemia, verso la quale non possiamo restare inoperosi.

Semplici “passeggiate esplorative” rispondono anche al bisogno di socialità e offrono un esempio fattibile di impiego del tempo libero in modo sano da replicare eventualmente anche con le proprie famiglie nella scoperta del proprio territorio. Lo spuntino naturale, a base di frutta secca, offerto al termine delle uscite rappresenta un ulteriore stimolo all’adozione di sane abitudini.