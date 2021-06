Le telecamere de La7 per la Langa che si vaccina sull’ambulatorio mobile della Fondazione Nuovo Ospedale

100.589. Questo l’esatto numero delle dosi di vaccino anti Covid erogate alla data di ieri (giovedì 3 giugno) tramite la quindicina di punti vaccinali che l’Asl Cn2 ha attivato in questi primi mesi della campagna partita da Rodello lo scorso 27 dicembre.



Un quantitativo che inizia a farsi rilevante, mentre il dato dei ricoveri all’ospedale di Verduno è intanto sceso alla rassicurante quota di 17 pazienti, nessuno dei quali in terapia intensiva. E considerato anche che, di queste, le 66.819 prime dosi somministrate rappresentano poco meno della metà di una platea di "vaccinabili" di poco superiore alle 146mila persone, mentre un quarto della stessa popolazione può dirsi messo in sicurezza grazie alla seconda inoculazione.



E’ in questo contesto che la giornata di ieri ha visto aggiungersi agli hub gestiti direttamente o autorizzati dall’azienda sanitaria quello che Confindustria Cuneo ha attivato insieme ai Comuni di Cherasco e Narzole presso il Pala Expo della "città delle paci". Un nuovo punto di somministrazione che sarà attivo dal lunedì al venerdì erogando sino a un massimo di 400 dosi giornaliere ai dipendenti delle industrie del territorio.



Come sempre finora, la discriminante sarà la disponibilità del farmaco. Nelle prime due settimane di giugno l’Asl di Langhe e Roero attende consegne per 7-8mila dosi settimanali, che dovrebbero però poter crescere ancora in ragione del considerevole incremento (fino a 2,5 milioni di unità per l’intero Piemonte) annunciato proprio per questo mese dalla struttura del commissario straordinario generale Figliuolo.



Nel frattempo nei centri dell’Alta Langa proseguono le operazioni di "Montagna Sicura", la nuova specifica campagna che la Regione Piemonte ha voluto dedicare alle zone maggiormente isolate e con presidi sanitari non facilmente raggiungibili, per i quali le difficoltà logistiche possano rappresentare una limitazione all’adesione alla vaccinazione da parte dei residenti.



L’iniziativa ha preso il via mercoledì da Bossolasco, dove in questi primi due giorni sono state somministrate oltre 400 dosi di farmaco a residenti dello stesso comune, di Albaretto della Torre, Cerretto Langhe, Cissone, Lequio Berria, San Benedetto Belbo e Serravalle Langhe, mentre oggi sono circa 200 le persone sopra i 16 anni che potranno accedervi segnalando la propria adesione sul portale regionale "Il Piemonte ti vaccina" o anche senza prenotazione, se vi saranno dosi disponibili.



"Montagna Sicura" proseguirà sino al 10 giugno coinvolgendo 22 centri delle Langhe, i cui utenti saranno chiamati a confluire nei punti vaccinali attivati anche a Benevello, Feisoglio e Cortemilia.



Tranne che per quest’ultimo – e come già per i "Mercoledì vaccinali" che negli ultimi mesi hanno portato questo servizio in diversi altri paesi delle Langhe – l’iniziativa è resa possibile dalla disponibilità dell’ambulatorio mobile donato all’Asl dalla Fondazione Nuovo Ospedale grazie alla raccolta fondi "L’abbraccio più forte" promossa dall’artista albese Valerio Berruti.



Una positiva sinergia tra pubblico e privato che questa mattina è stata protagonista della ribalta nazionale assicurata da un collegamento che la trasmissione del mattino di La7 "L’aria che tira" ha fatto dalla partenza del camper dal "San Lazzaro" di Alba, presente il presidente regionale Alberto Cirio.