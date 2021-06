Nella festa della Repubblica premiati il merito e l’impegno di studenti degli istituti superiori di Saluzzo

La Festa della Repubblica a Castellar ha fatto da cornice tricolore al merito e all’impegno degli studenti delle Superiori di Saluzzo.

I “bravo” espressi in applausi corali hanno attestato la stima e l’affetto dei presenti agli studenti più meritevoli: ai 100 e lode diplomati lo scorso anno, agli studenti saluzzesi con più profitto, alle borse di studio degli istituti superiori cittadini non consegnate pubblicamente per le restrizioni Covid e al premio YWPA dello Zonta Saluzzo.

I 100 e lode dello scorso anno sono stati: al Soleri- Bertoni Anna Cerato, Benedetta Damiano, Virginia Girello, Annalisa Mellano e Michela Pistone.

Il massimo del voto è stato conseguito inoltre da Veronica Vignolo del Denina Pellico e da numerosi allievi del liceo Bodoni: Massimiliano Fraire, Rebecca Revelli; Laura Paglietta, Giacomo Picca, Francesco Tesio; Matteo Felice Piovano, Alessandro Proveta, Gianmarco Gallo, Arianna Caggiati, Caterina Craveri, Alberto Maero.

Alessia Priotto è stata la vincitrice del premio del Ministero dell’Istruzione al Soleri Bertoni e sempre lo stesso istituto, per mano della dirigente Alessandra Tugnoli ha consegnato pubblicamente le borse di studio annuali agli allievi con profitto più alto: Erika Villar ( classe VA 209-2020 – borsa di studio in memoria di Fulvia Ghio). Giulia Testa ( classe III A- in memoria di Giacomo e Anna Soleri). Le borse in memoria di Elda Remigante, Giovanni Gancia Caterina Bracco sono andate a Matilde Boschero III A: Ilaria Tabacco IV E, Alessia Garnero IIL/A.

Sono saliti sul palco premiati con soddisfazione dal preside Lorenzo Rubini otto studenti del liceo Bodoni che hanno vinto il primo premio ex aequo del concorso nazionale un “Giorno in Senato” indetto dal Senato della Repubblica per le scuole superiori avente come obiettivo la stesura di un testo di legge. Nel caso del Bodoni si è incentrato sull’attività subacquea turistico-ricreativa ed è stato discusso on line il 25 maggio scorso con alcuni senatori. Vincitori: Alessandra Meineri, Anna Cottura, Elisa Agasso , Pietro Viale, Adam Nazih, Marco Mustacchia, Alessandro Dafarra, Francesco Luciano.

Il Denina Pellico Rivoira, rappresentato dalla vicepreside Federica Viale e dal professor Rosa ha consegnato una targa di riconoscimento a 4 allievi per il progetto “Costruttori di ponti": William Daquino, Matteo Calandri , Mattya Bernardi, Giorgia Tosello. Si tratta di un concorso interno all'Istituto che ha comportato la progettazione e la realizzazione del modellino di un ponte per alcune classi del biennio Geometri e Itis. “Il ponte”, oltre che concreta applicazione di competenze, è diventato, in questo caso, anche un simbolo di unione e vicinanza in questo particolare momento storico in cui tutti hanno sperimentato al distanza uno dall'altro. Aggiunge il vincitore, Daquino : “L’ idea del progetto mi è venuta prendendo spunto dal Golden Gate e dal ponte di Cuneo".

L'ultimo step della cerimonia del 2 Giugno saluzzese svolta uest’anno a Castellar è stato riservato alla consegna della borsa di studio promossa dallo Zonta Saluzzo. Giulia Rei, studentessa della IV C RIM del Denina ha vinto il concorso YWPA riservato alle giovani studentesse impegnate nelle attività scolastiche, politiche e di volontariato.