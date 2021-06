Nuovi poveri in crescita, l'allarme di Coldiretti Cuneo: "Sono oltre 40.000 le nuove famiglie in difficoltà"

L’emergenza Covid ha fatto salire a 5,6 milioni in Italia le persone in povertà assoluta, un milione in più in un anno con il record negativo dall’inizio del secolo. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti su dati ISTAT relativi al 2020 divulgata in occasione dell'ultimo rapporto dell'Organizzazione internazionale per il Lavoro (ILO), secondo il quale la pandemia da Covid-19 ha fatto precipitare nella povertà oltre 100 milioni di lavoratori, colpendo soprattutto America Latina, Europa e Asia centrale. In Italia più di una famiglia su quattro (28,8%) ha dichiarato un peggioramento della propria situazione economica nel 2020 rispetto all’anno precedente e il deterioramento della situazione economica ha colpito di più le regioni ricche del Centro (30,5%) e del Nord (28,8%) rispetto al Mezzogiorno (27,7%).

Tra le Regioni del Nord, il Piemonte ha registrato 40.000 famiglie in più in povertà nel 2020, secondo i dati di Demoskopica. Nel 2020 sono state le spese non alimentari a determinare l’arretramento dei consumi: con 2.016 euro registrano infatti un calo del –6,3% rispetto al 2019. Si tratta in assoluto della flessione più consistente registrata negli ultimi 10 anni. Continuano a crescere, invece, le spese alimentari (+3,2%), arrivando a rappresentare il 17% del totale della spesa (era il 15,7% nel 2019).

“Fra i nuovi poveri – spiega Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo – ci sono coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie che sono state fermate dalla limitazioni rese necessarie dalla diffusione dei contagi per Covid”.

Per arginare questa situazione quasi 1 italiano su 3, secondo un’indagine Coldiretti/IXÈ, ha partecipato a iniziative di solidarietà, fa beneficienza e donazioni per aiutare le famiglie più bisognose piegate dal peso della crisi causata dall’emergenza Covid.