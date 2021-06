Si confida nella ripresa dei consumi: in Piemonte saldi estivi al via il prossimo 3 luglio

Dopo un iter che ha visto la Regione Piemonte confrontarsi con le confinanti Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, anche per evitare “migrazioni da saldi”, oltre che con le principali associazioni di categoria, l’assessore al Commercio Vittoria Poggio ha stabilito la data di avvio dei saldi estivi 2021, la stessa per la maggior parte delle regioni italiane.

Si parte il 3 luglio, per una durata di otto settimane anche non continuative.

Nei trenta giorni antecedenti sono vietate le vendite promozionali, anche se alcune regioni hanno derogato a questa norma.

“Riteniamo positiva tale decisione – dichiara Roberto Ricchiardi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – anche per evitare le incertezze dell’anno precedente che tanto danno hanno portato alla categoria. In questo modo come aziende potremo programmare meglio la stagione".

Si confida nella ripresa dei consumi. Nel 2020, con l'epidemia causata dal Coronavirus, i consumi sono crollati del 10,8% (perdita di 120 miliardi di euro sul 2019 e chiusura definitiva di più di 390mila imprese del commercio non alimentare e dei servizi a fronte di 85mila nuove aperture).

Per quanto riguarda, invece, i saldi invernali del 2021, la spesa totale degli italiani è stata di 4 miliardi di euro contro i 5 miliardi del 2019.

I dati sono dell’Ufficio Studi Confcommercio.

Per il corretto acquisto degli articoli in saldo, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano alcuni principi di base sui saldi ai tempi del Covid: