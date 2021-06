“Un pOC a pr'un. La letteratura occitana per tutti”: a Espaci Occitan di Dronero l’incontro con Diego Anghilante

Sala piena, secondo i posti a disposizione. Per la rassegna “Un pOC a pr'un. La letteratura occitana per tutti” ieri, giovedì 3 giugno, presso l’associazione Espaci Occitan è stata un’importante occasione d’incontro con Diego Anghilante.

Due poesie in occitano che vedono come protagonista la Baìo di Sanpeyre: “Lou Bram” e “Baìo Baìo”. Composta da 70 versi, dove ad emergere l’aspetto politico dietro a questa festa, la poesia “Lou Bram” (“Il Grido”) venne proposta per la prima volta a Settimo Torinese, in un concorso di poesia dialettale dedicato alla Resistenza in Piemonte. “Baìo Baìo”, invece, di 51 versi è, da parte del poeta, la descrizione dell’aspetto tradizionale e folcloristico della Baìo.

La poesia di Bodrero come modello d’ispirazione, trappola per la tirannia ma anche riflessione su temi importanti. Tra i versi, l’immortalità dell’anima ad esempio, descritta come esperienza riguardante anche le donne e gli animali, in un tempo invece dove per essi non era concepita. L’emergere, inoltre, di una profonda sensibilità riguardante la tematica ambientale.